Два гола украинцев принесли ФК "Минск" победу на старте чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские легионеры помогли "Минску" одержать волевую победу в первом туре чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В противостоянии в гостях с «Белшиной», первый тайм завершился в пользу хозяев 1:0. Однако после перерыва опорный полузащитник из Украины Александр Васильев сравнял цифры на табло благодаря точному пенальти.
Третий мяч в сетку ворот хозяев забил наш защитник Дмитрий Рыжук и установил окончательный счет 3:1.
Добавим, Рыжук за карьеру успел поиграть за "Динамо-2", "Черноморец", "Металлист", а Васильев за киевский "Арсенал".