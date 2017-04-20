Два автомобілі згоріли на станції техобслуговування на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вчора на Донеччині працівники Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в будівлі станції технічного обслуговування автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Донецькій області.
“19 квітня о 17:36 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на вул.Донецькій у м.Сіверськ Бахмутського району”, — повідомляє прес-служба.
Пожежа сталася в будівлі станції технічного обслуговування автомобілів та на покрівлі прибудованого магазину.
“О 18:40 пожежа площею 190 кв.м. була локалізована, а о 19:36 — ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищені 2 автомобілі, що знаходилися у середині СТО”, — повідомляє відомство.
Для гасіння пожежі залучалося 12 рятувальників та три одиниці техніки.
“Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями”, — додали у ДСНС.
Як повідомляв УНН, на нафтобазі у Вишневому неподалік столиці стався спалах, у результаті якого одна людина отримала поранення.