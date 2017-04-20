Два автомобиля сгорели на станции техобслуживания в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вчера в Донецкой области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали пожар в здании станции технического обслуживания автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСНС в Донецкой области.
“19 апреля в 17:36 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на вул.Донецкой в г.Северск Бахмутского района”, — сообщает пресс-служба.
Пожар произошел в здании станции технического обслуживания автомобилей и на кровле пристроенного магазина.
“В 18:40 пожар площадью 190 кв.м. был локализован, а в 19:36 — ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены 2 автомобиля, находившиеся в середине СТО”, — сообщает ведомство.
Для тушения пожара привлекалось 12 спасателей и три единицы техники.
“Причина возникновения пожара устанавливается специалистами”, — добавили в ГСНС.
Как сообщал УНН, на нефтебазе в Вишневом недалеко от столицы произошло возгорание, в результате которого один человек получил ранения.