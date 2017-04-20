Два автомобиля сгорели на станции техобслуживания в Донецкой области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20055 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80210 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140970 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111100 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112968 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110192 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102497 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106453 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103121 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149994 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Два автомобиля сгорели на станции техобслуживания в Донецкой области

Два автомобиля сгорели на станции техобслуживания в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 12855 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вчера в Донецкой области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали пожар в здании станции технического обслуживания автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСНС в Донецкой области.

“19 апреля в 17:36 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на вул.Донецкой в г.Северск Бахмутского района”, — сообщает пресс-служба.

Пожар произошел в здании станции технического обслуживания автомобилей и на кровле пристроенного магазина.

“В 18:40 пожар площадью 190 кв.м. был локализован, а в 19:36 — ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены 2 автомобиля, находившиеся в середине СТО”, — сообщает ведомство.

Для тушения пожара привлекалось 12 спасателей и три единицы техники.

“Причина возникновения пожара устанавливается специалистами”, — добавили в ГСНС.

Как сообщал УНН, на нефтебазе в Вишневом недалеко от столицы произошло возгорание, в результате которого один человек получил ранения.

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