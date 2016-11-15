Два автомобілі горіли одночасно у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Одночасно два автомобілі горіли у Харкові на вулиці Культури - "Audi" і "Nissan". Повідомлення на лінію "101" надійшло о 13.18. Про це кореспонденту УНН повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області.
"Судячи з палаючого асфальту, машини "підпалили". Власники авто в люті... гасять всім, що потрапляє під руки", - йдеться в тексті повідомлення, опублікованому в соціальній мережі.
На місці працювали рятувальники. Вогонь загасили. Подробиці пожежі з'ясовуються.