Два автомобиля горели одновременно в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Одновременно два автомобиля горели в Харькове на улице Культуры - "Audi" и "Nissan". Сообщение на линию "101" поступило в 13.18. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Главном управлении ГосЧС в Харьковской области.
"Судя по горящему асфальту, машины "подожгли". Владельцы авто в ярости... тушат всем, что попадает под руки", - говорится в тексте сообщения, опубликованном в социальной сети.
На месте работали спасатели. Огонь потушили. Подробности пожара выясняются.