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The Guardian

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Дуже цікаво перевірити себе: наставник Бахрейну оцінив гру збірної України

Київ • УНН

 • 15975 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Головний тренер збірної Бахрейну, з якою “жовто-блакитна” національна команда проведе товариський поєдинок — Еліу Соуза, поділився своїми думками зі ЗМІ на передматчевій прес-конференції в Харкові, передає УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

Дуже цікаво перевірити себе: наставник Бахрейну оцінив гру збірної України

Цитата

Коуч суперника розхвалив гру та останні досягнення підопічних Андрія Шевченка, відзначивши, що українцям притаманна технічна та атлетична гра.

“Для нас дуже цікаво перевірити себе в матчі з настільки потужною збірною. Цей поєдинок допоможе Бахрейну підготуватися до наших офіційних зустрічей. Збірна України демонструє кваліфіковану та змістовну гру, адже виграти групу, в якій була Португалія, може тільки сильна команда. Гравцям нашого суперника притаманна атлетична та технічна гра. Плюс Україна дуже цікаво діє тактично”, — сказав Соуза.

Деталі

Збірна Бахрейну займає 99 місце в світовому рейтингу ФІФА, випереджаючи Мадагаскар, і поступаючись Киргизії.

Доповнення

Зустріч пройде у Харкові на ОСК “Металіст”. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

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