Дуже цікаво перевірити себе: наставник Бахрейну оцінив гру збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Головний тренер збірної Бахрейну, з якою “жовто-блакитна” національна команда проведе товариський поєдинок — Еліу Соуза, поділився своїми думками зі ЗМІ на передматчевій прес-конференції в Харкові, передає УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
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Коуч суперника розхвалив гру та останні досягнення підопічних Андрія Шевченка, відзначивши, що українцям притаманна технічна та атлетична гра.
“Для нас дуже цікаво перевірити себе в матчі з настільки потужною збірною. Цей поєдинок допоможе Бахрейну підготуватися до наших офіційних зустрічей. Збірна України демонструє кваліфіковану та змістовну гру, адже виграти групу, в якій була Португалія, може тільки сильна команда. Гравцям нашого суперника притаманна атлетична та технічна гра. Плюс Україна дуже цікаво діє тактично”, — сказав Соуза.
Деталі
Збірна Бахрейну займає 99 місце в світовому рейтингу ФІФА, випереджаючи Мадагаскар, і поступаючись Киргизії.
Доповнення
Зустріч пройде у Харкові на ОСК “Металіст”. Стартовий свисток пролунає о 21:00.