Очень интересно проверить себя: наставник Бахрейна оценил игру сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Главный тренер сборной Бахрейна, которой “желто-голубая” национальная команда проведет товарищеский поединок — Элиу Соуза, поделился своими мыслями со СМИ на предматчевой пресс-конференции в Харькове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
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Коуч соперника расхвалил игру и последние достижения подопечных Андрея Шевченко, отметив, что украинцам присуща техническая и атлетическая игра.
“Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейна подготовиться к нашим официальных встреч. Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техническая игра. Плюс Украина очень интересно действует тактически”, - сказал Соуза.
Детали
Сборная Бахрейна занимает 99 место в мировом рейтинге ФИФА, опережая Мадагаскар, и уступая Киргизии.
Дополнение
Встреча пройдет в Харькове на ОСК “Металлист”. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.