Душили пакетами і застосовували електрошокер: на Миколаївщині знайшли ще одну катівню рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що виявила ще одну катівню рашистів на звільненій Миколаївщині, пише УНН.
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"Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - повідомили в СБУ.
Деталі
«Об’єкт», як вказано, був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.
У застінках рашисти, за даними СБУ, насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору, додали у спецслужбі.
"Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер", - розповіли у СБУ.
Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур.
Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.
За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Служба базпеки України повідомила, що виявила катівню рашистів поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини - у звільненому Святогірську.