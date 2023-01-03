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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Душили пакетами и применяли электрошокер: в Николаевской области нашли еще одну пыточную рашистов

Киев • УНН

 • 576870 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обнаружила еще одну пыточную рашистов на освобожденной територии Николаевской области, пишет УНН.

Душили пакетами и применяли электрошокер: в Николаевской области нашли еще одну пыточную рашистов

Цитата

"Служба безопасности установила местонахождение еще одной пыточной российских захватчиков во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области", - сообщили в СБУ.

Детали

"Объект", как указано, был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

В застенках рашисты, по данным СБУ, насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления, добавили в спецслужбе.

"Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер", - рассказали в СБУ.

Во время осмотра застенков правоохранители обнаружили "орудия" пыток.

Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Служба базпеки Украины сообщила, что обнаружила пыточную рашистов вблизи одной из величайших святынь Донецкой области - в освобожденном Святогорске.

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