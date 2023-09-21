Дуда закликав світових лідерів об'єднатися для боротьби з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда закликав світових лідерів в ООН об'єднатися для боротьби з росією. Про це пише CNN, передає УНН.
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«Якщо ми не будемо діяти солідарно сьогодні, щоб захистити фундаментальні цінності міжнародного права, завтра може бути занадто пізно», — сказав Дуда під час засідання Ради безпеки ООН щодо України в середу.
Дуда сказав, що «стратегічні зміни», які відбулися після вторгнення росії в Україну, не є тимчасовими.
«Ми живемо в нову еру невизначеності», – сказав Дуда.
Доповнення
Забезпечення перемоги України у війні проти росії залежить від союзників України. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, попередивши, що «доки Україна не виграє, ніхто не застрахований».
Нагадаємо
Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі, адже країна наразі озброює себе.