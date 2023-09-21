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Дуда закликав світових лідерів об'єднатися для боротьби з росією

Дуда закликав світових лідерів об'єднатися для боротьби з росією

Київ • УНН

 • 676045 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда закликав світових лідерів в ООН об'єднатися для боротьби з росією. Про це пише CNN, передає УНН.

Цитата 

«Якщо ми не будемо діяти солідарно сьогодні, щоб захистити фундаментальні цінності міжнародного права, завтра може бути занадто пізно», — сказав Дуда під час засідання Ради безпеки ООН щодо України в середу.

Дуда сказав, що «стратегічні зміни», які відбулися після вторгнення росії в Україну, не є тимчасовими.

«Ми живемо в нову еру невизначеності», – сказав Дуда.

Доповнення

Забезпечення перемоги України у війні проти росії залежить від союзників України. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, попередивши, що «доки Україна не виграє, ніхто не застрахований». 

Нагадаємо

Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі, адже країна наразі озброює себе. 

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