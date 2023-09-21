«Поки Україна не перемогла, ніхто не застрахований» - глава МЗС Литви

Цитата

Якщо Україна не зможе перемогти вторгнення росії та повернути територію, «це означає нову геополітичну реальність для всіх — не лише для України, не лише для Литви та тих, хто межує з росією, але фактично кожна країна тепер має переосмислити, де і як вони будуть жити, якщо Україна не зможе перемогти», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Деталі

Ландсбергіс сказав CNN, що союзникам потрібно бути терплячими, підкресливши, що це дуже важка війна, і Україні потрібно більше зброї.

«Вони платять за контрнаступ своєю кров'ю, життями своїх людей. Ми лише платимо рахунок. Тому я не вважаю морально правильним очікувати, що вони будуть йти швидше або критикувати, що вони не досягають цілей. що ми вважаємо, що це має бути досягнуто. Вони роблять те, що можуть, і я повністю вірю, що вони можуть перемогти», - сказав міністр.

Нагадаємо

Голова міністерства національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на полях Рамштайму зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, де анонсував новий пакет військової допомоги Україні.