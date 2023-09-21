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«Поки Україна не перемогла, ніхто не застрахований» - глава МЗС Литви

Київ • УНН

 • 169155 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Забезпечення перемоги України у війні проти росії залежить від союзників України. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, попередивши, що «доки Україна не виграє, ніхто не застрахований», пише CNN, передає УНН.

Цитата

Якщо Україна не зможе перемогти вторгнення росії та повернути територію, «це означає нову геополітичну реальність для всіх — не лише для України, не лише для Литви та тих, хто межує з росією, але фактично кожна країна тепер має переосмислити, де і як вони будуть жити, якщо Україна не зможе перемогти», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Деталі 

Ландсбергіс сказав CNN, що союзникам потрібно бути терплячими, підкресливши, що це дуже важка війна, і Україні потрібно більше зброї.

«Вони платять за контрнаступ своєю кров'ю, життями своїх людей. Ми лише платимо рахунок. Тому я не вважаю морально правильним очікувати, що вони будуть йти швидше або критикувати, що вони не досягають цілей. що ми вважаємо, що це має бути досягнуто. Вони роблять те, що можуть, і я повністю вірю, що вони можуть перемогти», - сказав міністр.

Нагадаємо

Голова міністерства національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на полях Рамштайму зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, де анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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