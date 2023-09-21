«Поки Україна не перемогла, ніхто не застрахований» - глава МЗС Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Забезпечення перемоги України у війні проти росії залежить від союзників України. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, попередивши, що «доки Україна не виграє, ніхто не застрахований», пише CNN, передає УНН.
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Якщо Україна не зможе перемогти вторгнення росії та повернути територію, «це означає нову геополітичну реальність для всіх — не лише для України, не лише для Литви та тих, хто межує з росією, але фактично кожна країна тепер має переосмислити, де і як вони будуть жити, якщо Україна не зможе перемогти», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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Ландсбергіс сказав CNN, що союзникам потрібно бути терплячими, підкресливши, що це дуже важка війна, і Україні потрібно більше зброї.
«Вони платять за контрнаступ своєю кров'ю, життями своїх людей. Ми лише платимо рахунок. Тому я не вважаю морально правильним очікувати, що вони будуть йти швидше або критикувати, що вони не досягають цілей. що ми вважаємо, що це має бути досягнуто. Вони роблять те, що можуть, і я повністю вірю, що вони можуть перемогти», - сказав міністр.
Нагадаємо
Голова міністерства національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на полях Рамштайму зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, де анонсував новий пакет військової допомоги Україні.