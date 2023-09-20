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Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Голова міністерства національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на полях Рамштайму зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, де анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, пише УНН.

Деталі 

Литовський міністр наголосив на необхідності створення в Україні коаліції з розмінування. Та обговорив це з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичюсом. 

"Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які ще не визначилися, приєднатися до коаліції, зробивши внесок у навчання, обладнання або фінансові внески", – сказав міністр.

Також Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Згідно з яким наша держава отримає системи дистанційного підриву, морські радари та боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf. 

Ба більше, стало відомо, що тепер призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

Доповнення

Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте заявила, що Європейський Союз повинен виділити більше грошей на підтримку України у своєму переглянутому довгостроковому бюджеті та поповнити кошти на військову мобільність ЄС.

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