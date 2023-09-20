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Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Глава министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на полях Рамштайма встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым, где анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы, пишет УНН.

Детали 

Литовский министр отметил необходимость создания в Украине коалиции по разминированию. И обсудил это с министром обороны Хорватии Марио Баножичюсом. 

"Мы работаем над созданием коалиции по разминированию. Я призываю страны, которые еще не определились, присоединиться к коалиции, сделав вклад в обучение, оборудование или финансовые взносы", – сказал министр.

Также Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Согласно которому наше государство получит системы дистанционного подрыва, морские радары и боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf. 

Более того, стало известно, что теперь предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтировать в Литве.

Дополнение

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что Европейский Союз должен выделить больше денег на поддержку Украины в своем пересмотренном долгосрочном бюджете и пополнить средства на военную мобильность ЕС.

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