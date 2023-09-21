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Дуда призвал мировых лидеров объединиться для борьбы с россией

Дуда призвал мировых лидеров объединиться для борьбы с россией

Киев • УНН

 • 676041 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда призвал мировых лидеров в ООН объединиться для борьбы с россией. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

«Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно», — сказал Дуда во время заседания Совета безопасности ООН по Украине в среду.

Дуда сказал, что «стратегические изменения», которые произошли после вторжения россии в Украину, не являются временными.

«Мы живем в новую эру неопределенности», – сказал Дуда.

Дополнение

Обеспечение победы Украины в войне против россии зависит от союзников Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предупредив, что «пока Украина не выиграет, никто не застрахован». 

Напомним

Украина больше не получит никакого вооружения от Польши, ведь страна сейчас вооружает себя. 

Украинские Национальные Новости

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