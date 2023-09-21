Дуда призвал мировых лидеров объединиться для борьбы с россией

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«Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно», — сказал Дуда во время заседания Совета безопасности ООН по Украине в среду.

Дуда сказал, что «стратегические изменения», которые произошли после вторжения россии в Украину, не являются временными.

«Мы живем в новую эру неопределенности», – сказал Дуда.

Дополнение

Обеспечение победы Украины в войне против россии зависит от союзников Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предупредив, что «пока Украина не выиграет, никто не застрахован».

Напомним

Украина больше не получит никакого вооружения от Польши, ведь страна сейчас вооружает себя.