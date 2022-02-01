Дубль бразильського новачка приніс “Шахтарю” перемогу над сербським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У третьому контрольному матчі на зборах у Белеку “Шахтар” зустрічався із сербською “Црвеною Звездою”, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.
Деталі
“Помаранчево-чорні” розпочали поєдинок явно активніше і після невеликої розвідки швидко домоглися переваги у два м’ячі. На 13-й хвилині відмінну подачу Майкона головою замкнув Михайло Мудрик, який вискочив з-за спини захисника, — 1:0. П’ять хвилин по тому український вінгер заробив штрафний, Майкон сильним ударом влучив у поперечину, а Давід Нерес був першим на добиванні.
Белградці відповіли під кінець тайму наднебезпечними моментами Омойжуанфо — обидва рази чудово діяв Анатолій Трубін, узявши постріл з лінії штрафного, а за кілька хвилин зреагувавши на удар головою впритул.
Другий тайм розпочався з пресингу сербів, які одразу окреслили своє прагнення відігратися. І на 58-й хвилині “Црвені Звезді” вдалося скоротити різницю в рахунку: Саного після кутового пробив у штангу, а Драгович успішно доопрацював епізод.
Ще за десять хвилин Драгович виступив у ролі асистента, коли Омойжуанфо ударом з лінії воротарського зрівняв цифри на табло. Утім уже невдовзі “гірники” повернули собі лідерство: Давід Нерес влучно пробив з радіуса перед штрафним та оформив дубль. Шанс на камбек серби мали після заробленого пенальті, проте Трубін потягнув потужний постріл Павкова з точки — 3:2.
Доповнення
Шостого лютого команда вирушить до Белека на другий етап зимової підготовки.