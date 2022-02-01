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15 марта, 19:03 • 102736 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134310 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102129 просмотра

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Дубль бразильского новичка принес “Шахтеру” победу над сербским клубом

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В третьем контрольном матче на сборах в Белеке “Шахтер” встречался с сербской “Црвеной Звездой”, передает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

“Оранжево-черные” начали поединок явно активнее и после небольшой разведки быстро добились преимущества в два мяча. На 13-й минуте отличную подачу Майкона головой замкнул выскочивший из-за спины защитника Михаил Мудрик-1:0. Пять минут назад украинский вингер заработал штрафной, Майкон сильным ударом попал в перекладину, а Давид Нерес был первым на добивании.

Белградцы ответили под конец тайма сверхопасными моментами Омойжуанфо — оба раза отменно действовал Анатолий Трубин, взяв выстрел с линии штрафной, а за несколько минут среагировав на удар головой в упор.

Второй тайм начался с прессинга сербов, которые сразу очертили свое стремление отыграться. И на 58-й минуте “Црвене Звезде” удалось сократить разницу в счете: Саного после углового пробил в штангу, а Драгович успешно доработал эпизод.

Еще за десять минут Драгович выступил в роли ассистента, когда Омойжуанфо ударом с линии вратарской сравнял цифры на табло. Впрочем, уже вскоре “горняки” вернули себе лидерство: Давид Нерес метко пробил с радиуса перед штрафной и оформил дубль. Шанс на камбэк сербы имели после заработанного пенальти, однако Трубин потянул мощный выстрел Павкова с точки— 3:2.

Дополнение

Шестого февраля команда отправится в Белек на второй этап зимней подготовки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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