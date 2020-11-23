Дубінський прогнозує Україні шлях до правового хаосу

“Коли гарант Конституції, яким являється президент дає гарантії, що на посаді залишиться людина, призначення якої очільником НАБУ визнав неконституційним Конституційний Суд України, рішення якого не підлягає оскарженню або скасуванню — це велика проблема, це шлях до правового хаосу”, - зазначив нардеп.

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Дубінський припустив, що такі гарантії Зеленський міг дати під тиском.

“Я бачу в цьому посилення так званих “транснаціоналів”, ми їх називаємо “соросята”, які (зараз — ред.) закріплюють свої позиції. Наприклад, призначення Милованова штатним радником у Офіс Президента. Чи не штатним — немає різниці. Це всього лише ще один доказ. А ми вже з вами історично бачили, що ця група не працює в інтересах країни. Вона працює лише на те, щоб ласі шматочки української економіки, які знаходяться під державним керівництвом, були переорієнтовані на прибутковість цих транснаціональних корпорацій. Саме тут ми бачимо тренд на приватизацію атомної енергетики, “чудові” рішення по доступу іноземних корпорацій до видобутку корисних копалин на території України. Для мене очевидно, що підсилення цього угруповання приводить до того, що продаються останні оплоти державного надбання”, - підсумував Олександр Дубінський.

Нагадаємо, що 19 листопада Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн G7, під час якої пообіцяв, що після 16 грудня директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник залишатиметься на посаді.

Додамо, що положення закону про НАБУ щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ визнано неконституційним, згідно з рішенням КСУ від 16 вересня.

Тоді автори клопотання стверджували, що оспорювані положення закону суперечать Конституції України, оскільки передбачають "наділення Президента України додатковими повноваженнями (не закріпленими Конституцією України)".

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ також визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.