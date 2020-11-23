Дубінський прогнозує Україні шлях до правового хаосу

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83963 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 145424 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 93325 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 321800 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164615 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139638 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193506 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122765 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107695 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104524 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 64676 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83969 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 145433 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 140730 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 321809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16759 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18769 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25890 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33421 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 123663 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Дубінський прогнозує Україні шлях до правового хаосу

Київ • УНН

 • 11938 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Невиконання рішень КСУ веде Україну до “правового хаосу”. Про це в ефірі телеканалу “NewsOne” заявив народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.

Дубінський прогнозує Україні шлях до правового хаосу

“Коли гарант Конституції, яким являється президент дає гарантії, що на посаді залишиться людина, призначення якої очільником НАБУ визнав неконституційним Конституційний Суд України, рішення якого не підлягає оскарженню або скасуванню — це велика проблема, це шлях до правового хаосу”, - зазначив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дубінський про крадіжки з будівництва музею: негідники використали революцію, щоб украсти чергову суму грошей

Дубінський припустив, що такі гарантії Зеленський міг дати під тиском.

“Я бачу в цьому посилення так званих “транснаціоналів”, ми їх називаємо “соросята”, які (зараз — ред.) закріплюють свої позиції. Наприклад, призначення Милованова штатним радником у Офіс Президента. Чи не штатним — немає різниці. Це всього лише ще один доказ. А ми вже з вами історично бачили, що ця група не працює в інтересах країни. Вона працює лише на те, щоб ласі шматочки української економіки, які знаходяться під державним керівництвом, були переорієнтовані на прибутковість цих транснаціональних корпорацій. Саме тут ми бачимо тренд на приватизацію атомної енергетики, “чудові” рішення по доступу іноземних корпорацій до видобутку корисних копалин на території України. Для мене очевидно, що підсилення цього угруповання приводить до того, що продаються останні оплоти державного надбання”, - підсумував Олександр Дубінський.

Нагадаємо, що 19 листопада Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн G7, під час якої пообіцяв, що після 16 грудня директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник залишатиметься на посаді.

Додамо, що положення закону про НАБУ щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ визнано неконституційним, згідно з рішенням КСУ від 16 вересня.

Тоді автори клопотання стверджували, що оспорювані положення закону суперечать Конституції України, оскільки передбачають "наділення Президента України додатковими повноваженнями (не закріпленими Конституцією України)".

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ також визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46