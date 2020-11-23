Дубінський про крадіжки з будівництва музею: негідники використали революцію, щоб украсти чергову суму грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Справа про крадіжку 111 мільйонів гривень із будівництва музею Революції Гідності — приклад, що "негідники Порошенко, Яценюк, Парубій та Турчинов використали ідеали суспільства для власного збагачення". Про це в ефірі телеканалу “NewsOne” заявив народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.
"Це показова історія, яка в черговий раз доказує, що на ідеалах героїв, які в 13-14-му роках намагалися змінити систему й орієнтири України. Тобто, на бажанні не допустити повернення до Росії й продовжити шлях у Європу, в черговий раз паразитували негідники. Негідники використали цю революцію (Революцію Гідності — ред.), щоб прийти до влади в 14-му році. Я зараз говорю про Яценюка, Порошенка, Турчинова, Парубія та інших. Негідники використали цю революцію, щоб украсти чергову суму грошей. Адже вся історія постреволюційного періоду, з приходом до влади цієї “шайки”, вона вся складається з крадіжок", - сказав Дубінський.
"Це (крадіжка з будівництва музею Революції Гідності — ред.) - лише чергова крадіжка, яка доводить цинічність цих крадіжок. Я хочу нагадати, що не менш цинічним був “бізнес на крові”, коли торгували з окупованими територіями так званих “ДНР” та “ЛНР”. Заробляли на цьому величезні гроші. Не менш цинічним було мародерство на армії. Не менш цинічними вчинками “прославилася” і Міноборони часів Порошенка, і Мінекономіки, і Мінсоцполітики, всі, хто використав революцію в особистих цілях. Це черговий приклад цинічності, за який, я вважаю, не варто говорити чи потрібно проводити слідчі заходи. Навпаки, покарати треба демонстративно. Тому що не можуть ідеали стати базисом для годування щурів", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, що 19 листопада співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуками до Музею Революції Гідності.
У СБУ пояснили, що обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу.
Після цього Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України та Український інститут національної пам’яті відреагували на проведення обшуків у Національному Музеї Революції Гідності і зазначили, що проведенням обшуків, безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані однозначно скористаються антиукраїнські сили.
Додамо, що в Офісі Президента заявили, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі.