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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25084 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Дубинский о кражах со строительства музея: негодяи использовали революцию, чтобы украсть очередную сумму денег

Дубинский о кражах со строительства музея: негодяи использовали революцию, чтобы украсть очередную сумму денег

Киев  •  УНН

 • 17411 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дело о краже 111 миллионов гривен со строительства музея Революции Достоинства - пример, что "негодяи Порошенко, Яценюк, Парубий и Турчинов использовали идеалы общества для собственного обогащения". Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Это показательная история, которая в очередной раз доказывает, что на идеалах героев, которые в 13-14-м годах пытались изменить систему и ориентиры Украины. То есть, на желании не допустить возвращения в Россию и продолжить путь в Европу, в очередной раз паразитировали негодяи. Негодяи использовали эту революцию (Революцию Достоинства - ред.), чтобы прийти к власти в 14-м году. Я сейчас говорю о Яценюке, Порошенко, Турчинове, Парубие и других. Негодяи использовали эту революцию, чтобы украсть очередную сумму денег. Ведь вся история постреволюционного периода, с приходом к власти этой "шайки", она вся состоит из краж", - сказал Дубинский.

"Это (кража со строительства музея Революции Достоинства - ред.) - лишь очередная кража, которая доказывает циничность этих краж. Я хочу напомнить, что не менее циничным был "бизнес на крови", когда торговали с оккупированными территориями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Зарабатывали на этом огромные деньги. Не менее циничным было мародерство на армии. Не менее циничными поступками "прославилось" и Минобороны времен Порошенко, и Минэкономики, и Минсоцполитики, все, кто использовал революцию в личных целях. Это очередной пример циничности, о котором, я считаю, не стоит говорить или нужно проводить следственные мероприятия. Напротив, наказать надо демонстративно. Потому что не могут идеалы стать базисом для кормления крыс", - отметил нардеп.

Напомним, что 19 ноября сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Музей Революции Достоинства.

В СБУ объяснили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.

После этого Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины и Украинский институт национальной памяти отреагировали на проведение обысков в Национальном музее Революции Достоинства и отметили, что проведением обысков, непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане однозначно воспользуются антиукраинские силы.

Добавим, что в Офисе Президента заявили, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве.

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