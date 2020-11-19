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Зеленський - послам G7: Ситник залишиться директором НАБУ

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн G7, під час якої пообіцяв, що після 16 грудня директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник залишатиметься на посаді. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.

Так, учасники зустрічі, зокрема, обговорили загрози, які стоять перед Національним антикорупційним бюро України через рішення Конституційного Суду.

Президент наголосив, що визнання неконституційними окремих положень Закону “Про Національне антикорупційне бюро України” наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

“Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді”, — заявив Президент.

Присутній на зустрічі директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією Глави держави та Офісу Президента України щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно. Водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Нагадаємо, положення закону про НАБУ щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ визнано неконституційним, згідно з рішенням КСУ від 16 вересня.

Тоді автори клопотання стверджували, що оспорювані положення закону суперечать Конституції України, оскільки передбачають "наділення Президента України додатковими повноваженнями (не закріпленими Конституцією України)".

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ також визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

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