Дубинский прогнозирует Украине путь к правовому хаосу

ukru
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25108 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83163 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101891 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117958 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152624 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200222 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195698 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283493 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 334750 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158021 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

3 марта, 21:47 • 23323 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 52389 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 26277 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 39486 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 22239 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 334755 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 287374 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 442150 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 408043 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 391018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 110781 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 189624 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 217609 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 197308 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 283498 просмотра
Актуальное
Дубинский прогнозирует Украине путь к правовому хаосу

Дубинский прогнозирует Украине путь к правовому хаосу

Киев  •  УНН

 • 11923 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Невыполнение решений КСУ ведет Украину к "правовому хаосу". Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Когда гарант Конституции, которым является президент дает гарантии, что в качестве останется человек, назначение которого главой НАБУ признал неконституционным Конституционный Суд Украины, решение которого не подлежит обжалованию или отмене - это большая проблема, это путь к правовому хаосу", - отметил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский о кражах со строительства музея: негодяи использовали революцию, чтобы украсть очередную сумму денег

Дубинский предположил, что такие гарантии Зеленский мог дать по давлением.

"Я вижу в этом усиление так называемых "транснационалами", мы их называем "соросята", которые (сейчас - ред.) закрепляют свои позиции. Например, назначение Милованова штатным советником в Офис Президента. Или не штатным - нет разницы. Это всего лишь еще одно доказательство. А мы уже с вами исторически видели, что эта группа не работает в интересах страны. Она работает только на то, чтобы лакомые кусочки украинской экономики, которые находятся под государственным руководством, были переориентированы на прибыльность этих транснациональных корпораций. Именно здесь мы видим тренд на приватизацию атомной энергетики, "чудесные" решения по доступу иностранных корпораций к добыче полезных ископаемых на территории Украины. Для меня очевидно, что усиление этой группировки приводит к тому, что продаются последние оплоты государственного достояния", - подытожил Александр Дубинский.

Напомним, что 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран G7, во время которой пообещал, что после 16 декабря директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник будет оставаться в должности.

Добавим, что положение закона о НАБУ о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ признано неконституционным, согласно решению КСУ от 16 сентября.

Тогда авторы ходатайства утверждали, что оспариваемые положения закона противоречат Конституции Украины, поскольку предусматривают "наделение Президента Украины дополнительными полномочиями (не закрепленными Конституцией Украины)".

Как сообщалось, 28 августа КСУ также признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы