Дубілет вирішив сам найняти собі бодігардів замість держохорони

"Виявляється, що якщо міністр звертається до державної охорони, то це непросто виділити двох людей. Там створюється цілий департамент. Вони збиралися вісім людей мені виділити. Я не розумів, що це так серйозно. Я за свої кошти найняв двох охоронців. Це приватні охоронці, які ходять зі мною. Я не хотів, щоб держава витрачала зайві ресурси на мене", - розповів Дубілет.

Міністр також додав, що публічно просив охорону для того, щоб пояснити, чому в нього з’явиться охорона, і що є ризики.

"Не було конкретних загроз. Були певні сигнали, про те, що той самий алкоголь, це досить таки складна річ. Не було конкретної людини, яка б сказала, що "зараз в тебе будуть проблеми". Просто мені сказали: тут багато криміналу. Щоб не було проблем, ми тобі радимо, щоб в тебе була охорона. Я відверто скажу, я дуже не хотів цього робити, але це був певний компроміс з моєю родиною. Така була розмова з моєю родиною. Я сказав – добре, давайте як тимчасовий захід", – додав Дубілет.

Нагадаємо, 8 листопада Дубілет попросив собі державну охорону.