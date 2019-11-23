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Дубілет вирішив сам найняти собі бодігардів замість держохорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет за власні кошти найняв двох охоронців. Про це він розповів в інтерв’ю на телеканалі ZIK, передає УНН.

"Виявляється, що якщо міністр звертається до державної охорони, то це непросто виділити двох людей. Там створюється цілий департамент. Вони збиралися вісім людей мені виділити. Я не розумів, що це так серйозно. Я за свої кошти найняв двох охоронців. Це приватні охоронці, які ходять зі мною. Я не хотів, щоб держава витрачала зайві ресурси на мене", - розповів Дубілет.

Міністр також додав, що публічно просив охорону для того, щоб пояснити, чому в нього з’явиться охорона, і що є ризики.

"Не було конкретних загроз. Були певні сигнали, про те, що той самий алкоголь, це досить таки складна річ. Не було конкретної людини, яка б сказала, що "зараз в тебе будуть проблеми". Просто мені сказали: тут багато криміналу. Щоб не було проблем, ми тобі радимо, щоб в тебе була охорона. Я відверто скажу, я дуже не хотів цього робити, але це був певний компроміс з моєю родиною. Така була розмова з моєю родиною. Я сказав – добре, давайте як тимчасовий захід", – додав Дубілет.

Нагадаємо, 8 листопада Дубілет попросив собі державну охорону.

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