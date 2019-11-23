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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100906 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 108149 просмотра

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6 марта, 07:39 • 118611 просмотра

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Дубилет решил сам нанять себе телохранителей вместо госохраны

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет за собственные средства нанял двух охранников. Об этом он рассказал в интервью на телеканале ZIK, передает УНН.

"Оказывается, что если министр обращается к государственной охране, то это не просто выделить двух человек. Там создается целый департамент. Они собирались восемь человек мне выделить. Я не понимал, что это так серьезно. Я за свои средства нанял двух охранников. Это частные охранники, которые ходят со мной. Я не хотел, чтобы государство тратило лишние ресурсы на меня", - рассказал Дубилет.

Министр также добавил, что публично просил охрану для того, чтобы объяснить, почему у него появится охрана, и есть риски.

"Не было конкретных угроз. Были определенные сигналы о том, что тот же алкоголь, это довольно сложная вещь. Не было конкретного человека, который бы сказал, что "сейчас у тебя будут проблемы". Просто мне сказали: здесь много криминала. Чтобы не было проблем, мы тебе советуем, чтобы у тебя была охрана. Я откровенно скажу, я очень не хотел этого делать, но это был определенный компромисс с моей семьей. Такой был разговор с моей семьей. Я сказал - хорошо, давайте как временное мероприятие", - добавил Дубилет.

Напомним, 8 ноября Дубилет попросил себе государственную охрану.

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