ДТП з українцями в Польщі: двоє постраждалих у важкому стані, консул каже про "переламані хребти"

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“На даний момент ми опрацьовуємо інформацію, яка поступила від поліції. Консул зараз знаходиться в лікарні, в одній лікарні відвідав трьох наших громадян. У них пошкодження, переламані хребти”, — сказав Павлюк в ефірі одного з телеканалів.

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З його слів, щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

“За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, у якому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє — у важкому стані, семеро — середньої тяжкості”, — повідомив дипломат.

На уточнююче запитання він відповів, що за кермом автобусу був українець. За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого сталась ДТП, повідомив Генконсул.

Контекст

Поблизу міста Люблін на сході Польщі у вівторок вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України. За повідомленням, усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі у місті Люблін.