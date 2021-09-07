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ДТП з українцями в Польщі: двоє постраждалих у важкому стані, консул каже про "переламані хребти"

Київ • УНН

 • 21776 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України за останніми даними постраждало дев’ять осіб, двоє з них наразі у важкому стані. Про це розповів Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає УНН.

Цитата

“На даний момент ми опрацьовуємо інформацію, яка поступила від поліції. Консул зараз знаходиться в лікарні, в одній лікарні відвідав трьох наших громадян. У них пошкодження, переламані хребти”, — сказав Павлюк в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

З його слів, щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

“За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, у якому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє — у важкому стані, семеро — середньої тяжкості”, — повідомив дипломат.

На уточнююче запитання він відповів, що за кермом автобусу був українець. За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого сталась ДТП, повідомив Генконсул.

Контекст

Поблизу міста Люблін на сході Польщі у вівторок вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України. За повідомленням, усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі у місті Люблін.

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