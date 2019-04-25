ДТП з автобусом "Дизель шоу": стала відома дата суду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києво-Святошинському районному суді Київської області призначили розгляд судового засідання у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська, на 17 травня. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар прокуратори Київської області Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
"12 квітня (у Києво-Святошинському районному суді Київської області – ред.) мало відбутися судове засідання (у справі щодо ДТП, в якій загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська – ред.), проте не відбулося у зв’язку з тим, що один з потерпілих перебував на гастролях за кордоном. Наступне засідання призначене на 17 травня", - сказала Ковбасюк.
Нагадаємо, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в аварії по дорозі зі Львова до Києва, ще двох акторів госпіталізували "без загроз для життя".
Слідство розглядало версію, що водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.
Водій розповів, що у момент зіткнення з вантажівкою відволікся на Марину Поплавську, яка сиділа поряд із ним.
Як повідомляв УНН, поліція завершила розслідування у справі "Дизель шоу".
Водія автобусу, в якому загинула акторка Марина Поплавська, відправили під домашній арешт.