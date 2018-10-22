Водія автобусу, в якому загинула акторка "Дизель шоу", відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобусу Михайла Манюка, в якому загинула актриса “Дизель шоу” Марина Поплавська, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: у задоволенні клопотання сторони обвинувачення в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту відмовити. Застосувати до підозрюваного Манюка Михайла Васильовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Покласти на підозрюваного зобов’язання не відлучатися з місця проживання, з’являтися за викликом слідчих... Дію запобіжного заходу визначити до 19 грудня 2018 року”, — йдеться в ухвалі суду.
Також суд поклав на Манюка забов’язання інформувати слідчого і прокурора про місце лікування з наданням підтверджуючих довідок.
Нагадаємо, сторона обвинувачення просила Шевченківський районний суд Києва обрати запобіжний захід Манюку у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані “без загроз для життя”. За попередніми даними, водій автобуса “Неоплан”, в якому їхали артисти “Дизель шоу”, не впорався з управлінням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.