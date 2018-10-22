Прокуратура просить заарештувати водія автобусу, в якому загинула зірка "Дизель шоу"

ukru
Ексклюзив
15:27 • 43381 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 79992 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 127200 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 108552 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 101614 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111150 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 132148 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74626 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82944 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 169590 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 68993 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116855 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 97202 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 75926 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 74085 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 127202 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 132149 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 169591 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 511587 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 591275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 16561 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 18248 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 27793 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55675 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59450 перегляди
Актуальне
Прокуратура просить заарештувати водія автобусу, в якому загинула зірка "Дизель шоу"

Прокуратура просить заарештувати водія автобусу, в якому загинула зірка "Дизель шоу"

Київ • УНН

 • 14311 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сторона обвинувачення просить Шевченківський районний суд Києва обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для водія автобусу, в якому під час ДТП загинула артистка "Дизель шоу" Марина Поплавська, передає кореспондент УНН.

"Вважаю, що на даний час є достатньо підстав вважати скоєння підозрюваним кримінального правопорушення. Є підстави вважати можливе вчинення ним перешкод розслідування, підозрюваний може переховуватися від досудового слідства, або суду, впливати на слідчих, свідків, експертів з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначив прокурор.

Також представник сторони обвинувачення висловився проти того, щоб призначати альтернативний запобіжний захід у вигляді визначення застави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відволікся на Марину: водій автобуса "Дизель шоу" розповів подробиці смертельної ДТП

Сторона захисту підозрюваного заявила, що обвинувачення не надало доказів на підтвердження оголошених нею ризиків, а просто перерахувала їх.

"Немає достатніх підстав для оголошення підозри і заявляючи клопотання про обрання арешту… Мова стоїть навіть не про обрання запобіжного заходу, а про розгляд його взагалі", - сказав адвокат.

У свою чергу підозрюваний Михайло Манюк у своєму виступі щиро розкаявся у тому, що трапилося і розповів, що зіткнення сталося ненавмисно – він намагався ухилитися від зіткнення з автомобілем, який почав обганяти його автобус. Стаж роботи водієм – 17 років. При цьому Манюк зауважив, що щороку проїжджав по 100 тис. км. Він зазначив, що є інвалідом 3 групи – відсутня від народження одна нирка, а також потребує стаціонарного лікування після ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП під Києвом: з'явилися деталі та фото

За словами водія, спочатку планувалося виїхати зранку, 21 жовтня, із Львова, заночувавши у замовленому заздалегідь готелі, але плани керівництва "Дизель шоу" змінилися і наказали виїжджати до Києва ввечері.

"Я з ними 4 роки, у всіх турах – з початку перших турів. Марина - вона була найближчим другом із всіх учасників "Дизель шоу", - сказав Манюк.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо водія автобуса, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП: водій автобуса все ще у лікарні

20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя". За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з управлінням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28