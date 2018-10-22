Прокуратура просить заарештувати водія автобусу, в якому загинула зірка "Дизель шоу"

"Вважаю, що на даний час є достатньо підстав вважати скоєння підозрюваним кримінального правопорушення. Є підстави вважати можливе вчинення ним перешкод розслідування, підозрюваний може переховуватися від досудового слідства, або суду, впливати на слідчих, свідків, експертів з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначив прокурор.



Також представник сторони обвинувачення висловився проти того, щоб призначати альтернативний запобіжний захід у вигляді визначення застави.



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Сторона захисту підозрюваного заявила, що обвинувачення не надало доказів на підтвердження оголошених нею ризиків, а просто перерахувала їх.



"Немає достатніх підстав для оголошення підозри і заявляючи клопотання про обрання арешту… Мова стоїть навіть не про обрання запобіжного заходу, а про розгляд його взагалі", - сказав адвокат.



У свою чергу підозрюваний Михайло Манюк у своєму виступі щиро розкаявся у тому, що трапилося і розповів, що зіткнення сталося ненавмисно – він намагався ухилитися від зіткнення з автомобілем, який почав обганяти його автобус. Стаж роботи водієм – 17 років. При цьому Манюк зауважив, що щороку проїжджав по 100 тис. км. Він зазначив, що є інвалідом 3 групи – відсутня від народження одна нирка, а також потребує стаціонарного лікування після ДТП.



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За словами водія, спочатку планувалося виїхати зранку, 21 жовтня, із Львова, заночувавши у замовленому заздалегідь готелі, але плани керівництва "Дизель шоу" змінилися і наказали виїжджати до Києва ввечері.



"Я з ними 4 роки, у всіх турах – з початку перших турів. Марина - вона була найближчим другом із всіх учасників "Дизель шоу", - сказав Манюк.



Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.



Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок розгляне клопотання щодо водія автобуса, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.

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20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя". За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з управлінням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.



