Прокуратура просит арестовать водителя автобуса, в котором погибла звезда "Дизель шоу"

"Считаю, что в настоящее время есть достаточно оснований считать совершения подозреваемым уголовного преступления. Есть основания считать возможным совершение им препятствий расследованию, подозреваемый может скрываться от досудебного следствия или суда, влиять на следователей, свидетелей, экспертов с целью избежания уголовной ответственности", - отметил прокурор.



Также представитель стороны обвинения высказался против того, чтобы назначать альтернативную меру пресечения в виде определения залога.



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Сторона защиты подозреваемого заявила, что обвинение не предоставило доказательств в подтверждение объявленных ней рисков, а просто перечислила их.



"Нет достаточных оснований для объявления подозрения и заявляя ходатайство об избрании ареста ... Речь стоит даже не об избрании меры пресечения, а о рассмотрении его вообще", - сказал адвокат.



В свою очередь подозреваемый Михаил Манюк в своем выступлении искренне раскаялся в случившемся и рассказал, что столкновение произошло нечаянно - он пытался уклониться от столкновения с автомобилем, который начал обгонять его автобус. Стаж работы водителем - 17 лет. При этом Манюк заметил, что ежегодно проезжал по 100 тыс. км. Он отметил, что является инвалидом 3 группы - отсутствует от рождения одна почка, а также нуждается в стационарном лечении после ДТП.



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По словам водителя, сначала планировалось выехать утром, 21 октября, с Львова, заночевав в заказном заранее отеле, но планы руководства "Дизель шоу" изменились и приказали выезжать в Киев вечером.



"Я с ними 4 года, во всех турах - с начала первых туров. Марина - она ​​была самым близким другом из всех участников "Дизель шоу", - сказал Манюк.



Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.



Напомним, сегодня, 22 октября, Шевченковский районный суд города Киева в понедельник рассмотрит ходатайство в отношении водителя автобуса, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

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20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни". По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.



