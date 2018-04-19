ДТП у Кривому Розі: обрання запобіжного заходу залежить від самопочуття затриманого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу затриманому водієві Mazda, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі, внаслідок якого загинули 9 людей, перенесли. Про це УНН повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.
"Судове засідання, яке було заплановано на сьогодні, не відбулося", – зазначили у прокуратурі.
Відтак наступне засідання заплановано на завтра, 20 квітня.
"Але ситуація аналогічна: залежить від його стану здоров’я (підозрюваного, - ред.), чи відпустять його лікарі. Все інше – на розсуд суду", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на 19 квітня запланували засідання Бабушкінського районного суду Дніпра щодо обрання запобіжного заходу затриманому водієві Mazda, який є учасником ДТП у Кривому Розі.
Як повідомляв УНН, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Згодом у лікарні від отриманих травм помер ще один постраждалий.