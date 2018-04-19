ДТП в Кривом Роге: избрание меры пресечения зависит от самочувствия задержанного

"Судебное заседание, которое было запланировано на сегодня, не произошло", - отметили в прокуратуре.

Поэтому следующее заседание запланировано на завтра, 20 апреля.

"Но ситуация аналогичная: зависит от его состояния здоровья (подозреваемого, - ред.), отпустят ли его врачи. Все остальное – на усмотрение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, на 19 апреля запланировали заседание Бабушкинского районного суда Днепра об избрании меры пресечения задержанному водителю Mazda, который является участником ДТП в Кривом Роге.

Как сообщал УНН, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший.