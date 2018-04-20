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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДТП у Кривому Розі: підозрюваному почали обирати запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Бабушкінському райсуді Дніпра почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу водієві автомобіля Mazda, який є підозрюваним у смертельній ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок якої загинули 9 людей, передає УНН.

ДТП у Кривому Розі: підозрюваному почали обирати запобіжний захід

Так, підозрюваного вже доставили до Саксаганського суду Кривого Рогу. Звідти підозрюваний бере участь у засіданні в режимі відеотрансляції до Бабушкінського райсуду Дніпра.

Нагадаємо, медики прийняли рішення про можливість участі в судовому засіданні підозрюваного водія в разі медичного супроводження його до зали суду. 19 квітня не відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному через його самопочуття.

Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Стали відомі імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Також у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.

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