ДТП у Кривому Розі: підозрюваному почали обирати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Бабушкінському райсуді Дніпра почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу водієві автомобіля Mazda, який є підозрюваним у смертельній ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок якої загинули 9 людей, передає УНН.
Так, підозрюваного вже доставили до Саксаганського суду Кривого Рогу. Звідти підозрюваний бере участь у засіданні в режимі відеотрансляції до Бабушкінського райсуду Дніпра.
Нагадаємо, медики прийняли рішення про можливість участі в судовому засіданні підозрюваного водія в разі медичного супроводження його до зали суду. 19 квітня не відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному через його самопочуття.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Стали відомі імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Також у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.