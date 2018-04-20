ДТП в Кривом Роге: подозреваемому начали избирать меру пресечения

Так, подозреваемого уже доставили в Саксаганский суда Кривого Рога. Оттуда подозреваемый участвует в заседании в режиме видеотрансляции в Бабушкинский райсуд Днепра.

Напомним, медики приняли решение о возможности участия в судебном заседании подозреваемого водителя в случае медицинского сопровождения его в зал суда. 19 апреля не состоялосяь судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому из-за его самочувствия.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек. Стали известны имена 8 погибших и 9 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Также в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.