ДТП на півночі Індії: кількість загиблих збільшилася

Інцидент стався в штаті Уттаракханд на півночі країни: автобус з пасажирами впав в ущелину.

За словами представника місцевої влади Трівендра Рава, водій не впорався з керуванням, а крім того, автобус був переповнений.

Пошуково-рятувальні операції тривають.

В Індії щорічно гине в середньому 110 тис. чоловік в результаті ДТП, причиною яких стають поганий стан доріг, застарілий транспорт і помилки при водінні.



Як повідомляв УНН, щонайменше 44 людини загинули в результаті падіння пасажирського автобуса в ущелину на півночі Індії в штаті Уттаракханд в Гімалаях.