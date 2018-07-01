ДТП на півночі Індії: кількість загиблих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Індії в результаті масштабного ДТП загинули 48 осіб, безліч поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Інцидент стався в штаті Уттаракханд на півночі країни: автобус з пасажирами впав в ущелину.
За словами представника місцевої влади Трівендра Рава, водій не впорався з керуванням, а крім того, автобус був переповнений.
Пошуково-рятувальні операції тривають.
В Індії щорічно гине в середньому 110 тис. чоловік в результаті ДТП, причиною яких стають поганий стан доріг, застарілий транспорт і помилки при водінні.
Як повідомляв УНН, щонайменше 44 людини загинули в результаті падіння пасажирського автобуса в ущелину на півночі Індії в штаті Уттаракханд в Гімалаях.