ДТП на севере Индии: количество погибших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Индии в результате крупного ДТП погибли 48 человек, множество раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Инцидент произошел в штате Уттаракханд на севере страны: автобус с пассажирами рухнул в ущелье.
По словам представителя местных властей Тривендра Рава, водитель потерял управление, а кроме того, автобус был переполнен.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
В Индии ежегодно погибает в среднем 110 тыс. человек в результате ДТП, причиной которых становятся плохое состояние дорог, устаревший транспорт и ошибки при вождении.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях.