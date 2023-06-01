ДСНС з Нацполіцією проводитимуть перевірки доступності бомбосховищ по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. ДСНС України разом з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.
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Клименко наголосив, що закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин.
Він зазначив, що поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
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«У межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни», - повідомив Клименко.
Доповнення
Кличко раніше повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття. Рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.
Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, серед них – дитина.
У коментарі "Суспільному" один з жителів Києва заявив, що "була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все".