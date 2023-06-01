ГСЧС с Нацполицией будут проводить проверки доступности бомбоубежищ по всей Украине

Детали

Клименко отметил, что закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто равнодушие. Это преступление.

Он отметил, что полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Цитата

«В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных лиц. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны», - сообщил Клименко.

Дополнение

Кличко ранее сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему у поликлиники в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решение о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня.

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них – ребенок.

В комментарии "Суспільне" один из жителей Киева заявил, что "была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все".