ГСЧС с Нацполицией будут проводить проверки доступности бомбоубежищ по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. ГСЧС Украины вместе с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.
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Клименко отметил, что закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто равнодушие. Это преступление.
Он отметил, что полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
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«В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных лиц. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны», - сообщил Клименко.
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Кличко ранее сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему у поликлиники в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решение о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня.
Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них – ребенок.
В комментарии "Суспільне" один из жителей Киева заявил, что "была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все".