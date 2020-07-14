ДСНС: через паводки на Заході України залишаються зруйнованими 95 мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на ранок 14 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів, підвалів або присадибних ділянок немає. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
Попри відсутність підтоплень, внаслідок паводків на заході України було:
Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.
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“Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом доби відкачано 575 м3 води. “Всього до робіт залучено 64 чол. та 40 од. техніки, з них від ДСНС 59 чол. о/с та 38 од. техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС)”, резюмували надзвичайники.
Нагадаємо, вчора на території Новоайдарського району Луганської області було ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави, яка виникла 6 липня.