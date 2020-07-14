ГСЧС: из-за паводков на западе Украины остаются разрушенными 95 мостов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на утро 14 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков нет. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
Несмотря на отсутствие подтоплений, в результате паводков на западе Украины было:
Разрушено 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
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“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток откачано 575 м3 воды. “Всего к работам привлечено 64 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 59 чел. о/с и 38 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС)”, резюмировали чрезвычайники.
Напомним, вчера на территории Новоайдарского района Луганской области был ликвидирован пожар лесного массива и сухой травы, которая возникла 6 июля.