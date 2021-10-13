"Дружня" до бізнесмена-втікача Руслана Тарпана фірма "нажилася" на ремонті одеської школи

Деталі

За капремонт і реставрацію школи компанія ТОВ “БІЛД-ПРО” запропонувала ціну у майже 23,5 млн грн і вийшла переможцем тендеру, повідомляє Prozorro.



Замовником робіт виступило управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради.

Однак поточного року, Біляївською окружною прокуратурою за матеріалами Південного офісу Держаудитслужби розпочалося кримінальне провадження за фактом завищення вартості будівельних робіт.

Попри це, компанія Теплицького “БІЛД-ПРО” продовжує займатися реставрацією. А в цілому за останні 5 років перемогла у 23 тендерах на суму майже 64 мільйони гривень з бюджетів.

Вадим Теплицький, своєю чергою, також є фігурантом гучного кримінального провадження НАБУ щодо “Глибоководного випуску”. Йому та ще 10 особам загрожує до 12 років позбавлення волі, інформував портал “Одеса News”.

Їх підозрюють у численних підробках документів під час реалізації цього проекту і в “пособництві організованій групі в заволодінні коштами”. За даними слідства, на “Глибоководному випуску” штучно завищували проектно-кошторисну вартість матеріалів та об’ємів робіт. Збиток державі загалом нараховує 320 млн грн.

Контекст

Головний підозрюваний у провадженні “Глибоководного випуску” — одеський бізнесмен-утікач Руслан Тарпан, уже четвертий рік розшукується правоохоронцями. Проти нього та його ексдружини Оксани Шишовської провадження також розслідують і в Князівстві Монако, зокрема, за фактами легалізації коштів здобутих в Україні незаконним шляхом. Україна й досі не оголосила Тарпана у міжнародний розшук. Проте в НАБУ не можуть пояснити, чому зволікають з цим питанням.