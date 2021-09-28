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Правоохоронці Монако "засвітили" мережу компаній та сумнівних банківських рахунків псевдомецената з Одеси

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Правоохоронні органи Князівства Монако скерували запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів України у розслідуванні діяльності, а зокрема і низки сумнівних банківських транзакцій по рахунках одеського бізнезнесмена-втікача та його колишньої дружини. Документ містить широкий перелік іноземних компаній та банків, через які розшукуваний Нацполіцією Руслан Тарпан здійснює свою фінансову активність, передає УНН з посиланням на текст доручення.

Рахунки та гроші

Загалом документ містить перелік з 15 компаній (“Economic group limited”, “WAGRI CO”, “SCI HERITAGE”, “SCI PENTAGONE”, “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”, “VVF COMMERCIAL BROKER LLC”, “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, SA “Immobiliere de la Pointe du Cap Martin”, “PIPLIFE NORGE AIS”, ATIS TRADE LTD “SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY” “BIZPOINT TRADE LIMITED”, “MONACO PROPERTIES”), з реєстрацією в таких країнах як Монако, ОАЕ, Нова Зеландія, Франція, Маврикій та Гонконг. Фактично, всі вони були задіяні в "перекиданні" значних сум грошей з одних банківських рахунків на інші.

Зокрема, в документі йдеться про те, що Тарпан мав відкриті рахунки компаній у банках Монако. Один з рахунків у 2015 році був поповнений двома грошовими переказами з особистих українських рахунків Тарпана на 3,2 мільйона євро. На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть бути здобуті незаконним шляхом на території нашої країни.

Частину з цих грошей бізнесмен-втікач згодом перевів на інший рахунок в Дубай. І з цих же коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, яка зареєстрована на Маврикії.

Крім того, мали місце транзакції значних сум на користь компанії “SCI HERITAGE” та на рахунок ексдружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії “SCI PENTAGONE”. Сама ж ексдружина, Оксана Шишовська, за допомогою цієї компанії мала б придбати нерухомість на півдні Франції “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”.

Усі дороги ведуть в “Інкор”

Загалом, ці дві компанії (“SCI HERITAGE” та “SCI PENTAGONE” - ред.), були створені спеціально для придбання земельних ділянок, будівель або прав на нерухоме майно на території Франції та Князівства Монако. На рахунок ексдружини Тарпана для цієї ж мети також переводилися кошти з дубайських фірм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” і “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, власником яких є Руслан Тарпан. Вони входять до його українського холдингу компаній у “Інкор Груп”.

Деталі

Понад десять років тому одна з компаній групи Тарпана “Інкор Груп" (INCOR GROUP) за бюджетні кошти займалася реалізацією проекту “Глибоководний випуск” в Одесі. Згодом на ньому, як встановили слідчі, держава зазнала збитків у розмірі 320 мільйонів гривень. Проект так і не запрацював й досі, а сам Тарпан з 2017 року переховується від слідства і перебуває в розшуку. Проте, "чекають" на одіозного бізнесмена, як виявилося, не лише в Україні, а й щонайменше, в Князівстві Монако.

Цікаво, що сам Тарпан, попри кримінальне переслідування, позиціонує себе мало не меценатом. Про це, зокрема, йдеться на його сторінці у Вікіпедії, яка редагується на постійній основі та доповнюється характеристиками, на кшталт того, що Тарпан є "лобістом щодо збереження історичного центру Одесу" чи "меценатом відновлення Катерининської площі". 

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