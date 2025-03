Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы

Счета и деньги

В целом документ содержит перечень из 15 компаний ("Economic group limited", "WAGRI CO", "SCI HERITAGE", "SCI PENTAGONE", "INCOR MINING AND INDUSTRIES", "VVF TECHNICAL SERVICES LLC", "VVF COMMERCIAL BROKER LLC", "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN", SA "Immobiliere de la Pointe du Cap Martin", "PIPLIFE NORGE AIS", ATIS TRADE LTD "SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY" "BIZPOINT TRADE LIMITED", "MONACO PROPERTIES"), с регистрацией в таких странах как Монако, ОАЭ, Новая Зеландия, Франция, Маврикий и Гонконг. Практически все они были задействованы в "перебрасывании" крупных сумм денег из одних банковских счетов на другие.

В частности, в документе говорится о том, что Тарпан имел открытые счета компаний в банках Монако. Один из счетов в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из личных украинских счетов Тарпана на 3,2 миллиона евро. По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть получены незаконным путем на территории нашей страны.

Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании "INCOR MINING AND INDUSTRIES", зарегистрированной на Маврикие.

Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании "SCI HERITAGE" и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании "SCI PENTAGONE". Сама же экс-жена, Оксана Шишовская, с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

Все дороги ведут в "Инкор"

В общем, эти две компании ("SCI HERITAGE" и "SCI PENTAGONE" - ред.), были созданы специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако. На счет экс-жены Тарпана для этой же цели также переводились средства из дубайских фирм "VVF TECHNICAL SERVICES LLC" и "VVF COMMERCIAL BROKER LLС", владельцем которых является Руслан Тарпан. Они входят в его украинский холдинг компаний в "Инкор Групп".

Детали

Более десяти лет назад одна из компаний группы Тарпана "Инкор Групп" (INCOR GROUP) за бюджетные средства занималась реализацией проекта "Глубоководный выпуск" в Одессе. Впоследствии на нем, как установили следователи, государство понесло убытки в размере 320 млн гривен. Проект так и не заработал до сих пор, а сам Тарпан с 2017 года скрывается от следствия и находится в розыске. Однако, "ждут" одиозного бизнесмена, как оказалось, не только в Украине, но и по меньшей мере, в Княжестве Монако.

Интересно, что сам Тарпан, несмотря на уголовное преследование, позиционирует себя чуть ли не меценатом. Об этом, в частности, говорится на его странице в Википедии, которая редактируется на постоянной основе и дополняется характеристиками, вроде того, что Тарпан является "лоббистом по сохранению исторического центра Одессы" или "меценатом восстановления Екатерининской площади".