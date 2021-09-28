Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110211 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121129 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107099 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106185 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134494 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120886 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160034 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143152 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179554 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172950 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

2 марта, 13:57 • 34015 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 71081 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 43288 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 85144 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 56883 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121136 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134497 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302349 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269227 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110216 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120177 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160036 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117983 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117597 просмотра
Актуальное
Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы

Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы

Киев  •  УНН

 • 26577 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правоохранительные органы Княжества Монако направили запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Украины в расследовании деятельности, а в том числе и ряда сомнительных банковских транзакций по счетам одесского бизнезнесмена-беглеца и его бывшей жены. Документ содержит широкий перечень иностранных компаний и банков, через которые разыскиваемый Нацполицией Руслан Тарпан осуществляет свою финансовую активность, передает УНН со ссылкой на текст поручения.

Счета и деньги

В целом документ содержит перечень из 15 компаний ("Economic group limited", "WAGRI CO", "SCI HERITAGE", "SCI PENTAGONE", "INCOR MINING AND INDUSTRIES", "VVF TECHNICAL SERVICES LLC", "VVF COMMERCIAL BROKER LLC", "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN", SA "Immobiliere de la Pointe du Cap Martin", "PIPLIFE NORGE AIS", ATIS TRADE LTD "SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY" "BIZPOINT TRADE LIMITED", "MONACO PROPERTIES"), с регистрацией в таких странах как Монако, ОАЭ, Новая Зеландия, Франция, Маврикий и Гонконг. Практически все они были задействованы в "перебрасывании" крупных сумм денег из одних банковских счетов на другие.

В частности, в документе говорится о том, что Тарпан имел открытые счета компаний в банках Монако. Один из счетов в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из личных украинских счетов Тарпана на 3,2 миллиона евро. По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть получены незаконным путем на территории нашей страны.

Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании "INCOR MINING AND INDUSTRIES", зарегистрированной на Маврикие.

Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании "SCI HERITAGE" и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании "SCI PENTAGONE". Сама же экс-жена, Оксана Шишовская, с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

Все дороги ведут в "Инкор"

В общем, эти две компании ("SCI HERITAGE" и "SCI PENTAGONE" - ред.), были созданы специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако. На счет экс-жены Тарпана для этой же цели также переводились средства из дубайских фирм "VVF TECHNICAL SERVICES LLC" и "VVF COMMERCIAL BROKER LLС", владельцем которых является Руслан Тарпан. Они входят в его украинский холдинг компаний в "Инкор Групп".

Детали

Более десяти лет назад одна из компаний группы Тарпана "Инкор Групп" (INCOR GROUP) за бюджетные средства занималась реализацией проекта "Глубоководный выпуск" в Одессе. Впоследствии на нем, как установили следователи, государство понесло убытки в размере 320 млн гривен. Проект так и не заработал до сих пор, а сам Тарпан с 2017 года скрывается от следствия и находится в розыске. Однако, "ждут" одиозного бизнесмена, как оказалось, не только в Украине, но и по меньшей мере, в Княжестве Монако.

Интересно, что сам Тарпан, несмотря на уголовное преследование, позиционирует себя чуть ли не меценатом. Об этом, в частности, говорится на его странице в Википедии, которая редактируется на постоянной основе и дополняется характеристиками, вроде того, что Тарпан является "лоббистом по сохранению исторического центра Одессы" или "меценатом восстановления Екатерининской площади".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы