Друга медаль на Паралімпіаді-2024 у веслуванні: Марина Мажула виборола "срібло"

Українська спортсменка Марина Мажула виборола срібну медаль у веслуванні на байдарках на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Вона фінішувала другою у фіналі змагань на 200 метрів у класі KL1, поступившись лише представниці Чилі.