Друга медаль на Паралімпіаді-2024 у веслуванні: Марина Мажула виборола "срібло"
Київ • УНН
Українська спортсменка Марина Мажула виборола срібну медаль у веслуванні на байдарках на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Вона фінішувала другою у фіналі змагань на 200 метрів у класі KL1, поступившись лише представниці Чилі.
Українська спортсменка Марина Мажула виборола другу медаль Паралімпіади-2024 у веслуванні на байдарках та каное, у фіналі змагань на 200 метрів на байдарках-одиночках у класі KL1. Пише УНН із посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Українка Марина Мажула - віцечемпіонка Паралімпійських ігор у Парижі у веслуванні на байдарках і каное. Українка фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1).
У фіналі змагань з веслування на байдарках і каное на дистанції 200 метрів у класі KL1 серед байдарок-одиначок, Мажула обійшла Едіну Мюллер з Німеччини. Українська спортсменка посіла другу позицію, поступившись однією секундою представниці Чилі Катерінн Воллерман.
Довідка
В України наразі 80 медалей на Іграх у Парижі.
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