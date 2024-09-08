Вторая медаль на Паралимпиаде-2024 в гребле: Марина Мажула завоевала «серебро»

Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала вторую медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ, в финале соревнований на 200 метров на байдарках-одиночках в классе KL1. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

Детали

Украинка Марина Мажула - вице-чемпионка Паралимпийских игр в Париже в гребле на байдарках и каноэ. Украинка финишировала второй в заезде байдарки-одиночки на 200 м (класс KL1).

В финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров в классе KL1 среди байдарок-одиночек, Мажула обошла Эдину Мюллер из Германии. Украинская спортсменка заняла вторую позицию, уступив одну секунду представительнице Чили Катеринн Воллерман.

Справка

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