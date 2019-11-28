Другий німецький клуб пробився у плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. "РБ Лейпциг" відіграв домашню зустріч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки" на стадіоні "Ред Булл Арена", передає УНН.
“Бенфіка” вела у рахунку 2:0 до 90-ї хвилини. Піцці та Карлос Вінісіус розписалися у воротах німців. Однак шведський нападник господарів Еміль Форсберг здійснив дубль в самій кінцівці (90 і 90 + 6 хв).
Таким чином, нічия 2:2 подарувала “Лейпцигу” прохід до наступного етапу змагань — 10 очок. Натомість “Бенфіка” втратила шанси на вихід в 1/8 фіналу — 4 очки і останнє місце.
Додамо, що в іншому протистоянні квартету G “Зеніт” вдома обіграв французький “Ліон” (2:0) між якими і пройде боротьба за другу перепустку з групи до плей-офф. У обох колективів наразі по 7 набраних очок.
Як повідомлялося раніше, німецька “Баварія” стала одним із перших учасників плей-офф змагань.