Второй немецкий клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов

“Бенфика” вела в счете 2:0 до 90-й минуты. Пицце и Карлос Винисиус расписались в воротах немцев. Однако шведский нападающий хозяев Эмиль Форсберг совершил дубль в самой концовке (90 и 90 + 6 мин).

Таким образом, ничья 2:2 подарила “Лейпциге” проход в следующий этап соревнований — 10 очков. А “Бенфика” потеряла шансы на выход в 1/8 финала — 4 очка и последнее место.

Добавим, что в другом противостоянии квартета G “Зенит” дома обыграл французский “Лион” (2:0) между которыми и пройдет борьба за вторую путевку из группы в плей-офф. В обоих коллективов сейчас по 7 набранных очков.

Как сообщалось ранее, немецкая “Бавария” стала одним из первых участников плей-офф соревнований.