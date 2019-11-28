Второй немецкий клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104902 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104652 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116874 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146889 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147626 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140284 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184487 просмотра

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Второй немецкий клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Второй немецкий клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. “РБ Лейпциг” сыграл домашнюю встречу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской “Бенфики” на стадионе “Ред Булл Арена”, передает УНН.

“Бенфика” вела в счете 2:0 до 90-й минуты. Пицце и Карлос Винисиус расписались в воротах немцев. Однако шведский нападающий хозяев Эмиль Форсберг совершил дубль в самой концовке (90 и 90 + 6 мин).

Таким образом, ничья 2:2 подарила “Лейпциге” проход в следующий этап соревнований — 10 очков. А “Бенфика” потеряла шансы на выход в 1/8 финала — 4 очка и последнее место.

Добавим, что в другом противостоянии квартета G “Зенит” дома обыграл французский “Лион” (2:0) между которыми и пройдет борьба за вторую путевку из группы в плей-офф. В обоих коллективов сейчас по 7 набранных очков.

Как сообщалось ранее, немецкая “Бавария” стала одним из первых участников плей-офф соревнований.

Украинские Национальные Новости

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