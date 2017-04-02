Друг Є.Євтушенко розповів про його останні послання

“Ми часто розмовляли з Женею (Є.Євтушенко — ред.) останні дні, і вчора, за день до свого відходу, він мені сказав: “Я вмираю, Міша, я це знаю”. Тоді я запитав його, чи хоче він щось передати людям, залишити якесь особливе послання. Він задумався, а потім досить емоційно сказав: “Я б дуже хотів, щоб між Росією і Америкою був мир, відновилася дружба, і щоб кожна людина в цих країнах була би щасливою. А все інше людям я сказав у своїх віршах,” — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.