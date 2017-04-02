Друг Е.Евтушенко рассказал о его последнем послание
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Близкий друг поэта Евгения Евтушенко почетный консул Беларуси в Америке, руководитель фонда “Духовная дипломатия” Михаил Моргулис рассказал о его последнем послании, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы часто разговаривали с Женей (Е.Евтушенко — ред.) Последние дни, и вчера, за день до своего ухода, он мне сказал: “Я умираю, Миша, я это знаю”. Тогда я спросил его, хочет ли он что-то передать людям, оставить какое-то особое послание. Он задумался, а потом довольно эмоционально сказал: “Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах была бы счастливой. А все остальное людям я сказал в своих стихах,” — сказал он.
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Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.