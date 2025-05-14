ДПС та аудиторська компанія Deloitte із "великої четвірки" провели спільний вебінар: про що йшлося

Сьогодні, 14 травня, в Державній податковій службі за участі представників ДПС, експертів компанії Deloitte та бізнесу відбувся спільний вебінар на тему актуальних аспектів трансфертного ціноутворення. Під час заходу розглядалися запровадження критерію економічної пов’язаності, оновлення переліків юрисдикцій та організаційно-правових форм, подання звітності міжнародними групами компаній та актуальна судова практика. Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає УНН.

Як повідомили в ДПС, сьогодні пройшов спільний вебінар на тему "Податкове танго: ТЦУ та КІК" за участі представників ДПС, експертів компанії Deloitte та бізнесу, під час якого обговорили актуальні аспекти трансфертного ціноутворення.

Під час заходу розглядалися ключові зміни законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2025 року, зокрема:

Державна податкова служба розуміє, що бізнес в Україні прагне передбачуваності, чітких правил та рівних умов для всіх. Саме тому ДПС активно розвиває сучасні аналітичні підходи, впроваджує цифрові рішення для підвищення якості аналізу, виявлення ризиків і водночас мінімізації втручання там, де бізнес працює добросовісно