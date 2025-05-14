ДПС та аудиторська компанія Deloitte із "великої четвірки" провели спільний вебінар: про що йшлося
Київ • УНН
ДПС спільно з Deloitte та бізнесом обговорили зміни в трансфертному ціноутворенні, що наберуть чинності з 2025 року. Розглядалися критерії, звітність та судова практика.
Сьогодні, 14 травня, в Державній податковій службі за участі представників ДПС, експертів компанії Deloitte та бізнесу відбувся спільний вебінар на тему актуальних аспектів трансфертного ціноутворення. Під час заходу розглядалися запровадження критерію економічної пов’язаності, оновлення переліків юрисдикцій та організаційно-правових форм, подання звітності міжнародними групами компаній та актуальна судова практика. Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в ДПС, сьогодні пройшов спільний вебінар на тему "Податкове танго: ТЦУ та КІК" за участі представників ДПС, експертів компанії Deloitte та бізнесу, під час якого обговорили актуальні аспекти трансфертного ціноутворення.
Під час заходу розглядалися ключові зміни законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2025 року, зокрема:
- запровадження критерію економічної пов’язаності;
- оновлення переліків юрисдикцій та організаційно-правових форм;
- подання звітності міжнародними групами компаній;
- актуальну судову практику.
Державна податкова служба розуміє, що бізнес в Україні прагне передбачуваності, чітких правил та рівних умов для всіх. Саме тому ДПС активно розвиває сучасні аналітичні підходи, впроваджує цифрові рішення для підвищення якості аналізу, виявлення ризиків і водночас мінімізації втручання там, де бізнес працює добросовісно
За словами Карнаух, серед аналітичних інструментів, які наразі використовує ДПС:
- Big Data TP для виявлення ризиків трансфертного ціноутворення;
- аналіз фінансових та поведінкових індикаторів;
- співставлення функцій, активів і прибутковості платників податків;
- міжнародний обмін інформацією для перевірки економічної спроможності контрагентів-нерезидентів.
Наш фокус зміщується з простої перевірки цифр на глибоке розуміння суті операцій, бізнес-моделей та економічної цінності, яку створюють компанії. Ми розуміємо: лише співпраця, відверте обговорення та взаємна повага допоможуть нам досягти синергії в рамках державно-приватного партнерства
Також в ДПС повідомили, що учасники заходу ознайомилися з механізмами, за допомогою яких ДПС аналізує контрольовані операції, виявляє ризики та використовує запити до міжнародних партнерів.
Доповнення
Deloitte - це одна з найбільших у світі компаній, що надає професійні послуги у сферах:
- аудиту,
- консалтингу,
- оподаткування,
- ризик-менеджменту,
- фінансового консультування.
Deloitte входить до так званої "великої четвірки" аудиторських компаній разом із PwC, EY та KPMG.
Нагадаємо
Державна податкова служба стала першою серед держорганів, що доєдналася до проєкту "Пульс", призначеного для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державними органами. Податкова інтегрувала Електронний кабінет з онлайн-платформою.