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ГНС и аудиторская компания Deloitte из "большой четверки" провели совместный вебинар: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 568 просмотра

ГНС совместно с Deloitte и бизнесом обсудили изменения в трансфертном ценообразовании, которые вступят в силу с 2025 года. Рассматривались критерии, отчетность и судебная практика.

ГНС и аудиторская компания Deloitte из "большой четверки" провели совместный вебинар: о чем шла речь

Сегодня, 14 мая, в Государственной налоговой службе с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса состоялся совместный вебинар на тему актуальных аспектов трансфертного ценообразования. Во время мероприятия рассматривались введение критерия экономической связанности, обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм, представление отчетности международными группами компаний и актуальная судебная практика. Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГНС, сегодня прошел совместный вебинар на тему "Налоговое танго: ТЦО и КИК" с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса, во время которого обсудили актуальные аспекты трансфертного ценообразования.

Во время мероприятия рассматривались ключевые изменения законодательства, вступившие в силу с 1 января 2025 года, в частности:

  • введение критерия экономической связанности;
    • обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм;
      • представление отчетности международными группами компаний;
        • актуальную судебную практику.

          Государственная налоговая служба понимает, что бизнес в Украине стремится к предсказуемости, четким правилам и равным условиям для всех. Именно поэтому ГНС активно развивает современные аналитические подходы, внедряет цифровые решения для повышения качества анализа, выявления рисков и одновременно минимизации вмешательства там, где бизнес работает добросовестно 

          – отметила первый заместитель председателя ГНС Леся Карнаух.

          По словам Карнаух, среди аналитических инструментов, которые сейчас использует ГНС:

          • Big Data TP для выявления рисков трансфертного ценообразования;
            • анализ финансовых и поведенческих индикаторов;
              • сопоставление функций, активов и прибыльности налогоплательщиков;
                • международный обмен информацией для проверки экономической состоятельности контрагентов-нерезидентов.

                  Наш фокус смещается с простой проверки цифр на глубокое понимание сути операций, бизнес-моделей и экономической ценности, которую создают компании. Мы понимаем: только сотрудничество, откровенное обсуждение и взаимное уважение помогут нам достичь синергии в рамках государственно-частного партнерства 

                  - добавила Карнаух.

                  Также в ГНС сообщили, что участники мероприятия ознакомились с механизмами, с помощью которых ГНС анализирует контролируемые операции, выявляет риски и использует запросы к международным партнерам.

                  Дополнение

                  Deloitte - это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сферах:

                  • аудита,
                    • консалтинга,
                      • налогообложения,
                        • риск-менеджмента,
                          • финансового консультирования.

                            Deloitte входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний вместе с PwC, EY и KPMG.

                            Напомним

                            Государственная налоговая служба стала первой среди госорганов, присоединившейся к проекту "Пульс", предназначенного для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Налоговая интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой.

                            Павел Башинский

                            Павел Башинский

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