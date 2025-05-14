ГНС и аудиторская компания Deloitte из "большой четверки" провели совместный вебинар: о чем шла речь
Киев • УНН
ГНС совместно с Deloitte и бизнесом обсудили изменения в трансфертном ценообразовании, которые вступят в силу с 2025 года. Рассматривались критерии, отчетность и судебная практика.
Сегодня, 14 мая, в Государственной налоговой службе с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса состоялся совместный вебинар на тему актуальных аспектов трансфертного ценообразования. Во время мероприятия рассматривались введение критерия экономической связанности, обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм, представление отчетности международными группами компаний и актуальная судебная практика. Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГНС, сегодня прошел совместный вебинар на тему "Налоговое танго: ТЦО и КИК" с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса, во время которого обсудили актуальные аспекты трансфертного ценообразования.
Во время мероприятия рассматривались ключевые изменения законодательства, вступившие в силу с 1 января 2025 года, в частности:
- введение критерия экономической связанности;
- обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм;
- представление отчетности международными группами компаний;
- актуальную судебную практику.
Государственная налоговая служба понимает, что бизнес в Украине стремится к предсказуемости, четким правилам и равным условиям для всех. Именно поэтому ГНС активно развивает современные аналитические подходы, внедряет цифровые решения для повышения качества анализа, выявления рисков и одновременно минимизации вмешательства там, где бизнес работает добросовестно
По словам Карнаух, среди аналитических инструментов, которые сейчас использует ГНС:
- Big Data TP для выявления рисков трансфертного ценообразования;
- анализ финансовых и поведенческих индикаторов;
- сопоставление функций, активов и прибыльности налогоплательщиков;
- международный обмен информацией для проверки экономической состоятельности контрагентов-нерезидентов.
Наш фокус смещается с простой проверки цифр на глубокое понимание сути операций, бизнес-моделей и экономической ценности, которую создают компании. Мы понимаем: только сотрудничество, откровенное обсуждение и взаимное уважение помогут нам достичь синергии в рамках государственно-частного партнерства
Также в ГНС сообщили, что участники мероприятия ознакомились с механизмами, с помощью которых ГНС анализирует контролируемые операции, выявляет риски и использует запросы к международным партнерам.
Дополнение
Deloitte - это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сферах:
- аудита,
- консалтинга,
- налогообложения,
- риск-менеджмента,
- финансового консультирования.
Deloitte входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний вместе с PwC, EY и KPMG.
Напомним
Государственная налоговая служба стала первой среди госорганов, присоединившейся к проекту "Пульс", предназначенного для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Налоговая интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой.