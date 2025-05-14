ГНС и аудиторская компания Deloitte из "большой четверки" провели совместный вебинар: о чем шла речь

Сегодня, 14 мая, в Государственной налоговой службе с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса состоялся совместный вебинар на тему актуальных аспектов трансфертного ценообразования. Во время мероприятия рассматривались введение критерия экономической связанности, обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм, представление отчетности международными группами компаний и актуальная судебная практика. Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГНС, сегодня прошел совместный вебинар на тему "Налоговое танго: ТЦО и КИК" с участием представителей ГНС, экспертов компании Deloitte и бизнеса, во время которого обсудили актуальные аспекты трансфертного ценообразования.

Во время мероприятия рассматривались ключевые изменения законодательства, вступившие в силу с 1 января 2025 года, в частности:

введение критерия экономической связанности;

обновление перечней юрисдикций и организационно-правовых форм;

представление отчетности международными группами компаний;

актуальную судебную практику.

Государственная налоговая служба понимает, что бизнес в Украине стремится к предсказуемости, четким правилам и равным условиям для всех. Именно поэтому ГНС активно развивает современные аналитические подходы, внедряет цифровые решения для повышения качества анализа, выявления рисков и одновременно минимизации вмешательства там, где бизнес работает добросовестно – отметила первый заместитель председателя ГНС Леся Карнаух.

По словам Карнаух, среди аналитических инструментов, которые сейчас использует ГНС:

Big Data TP для выявления рисков трансфертного ценообразования;

анализ финансовых и поведенческих индикаторов;

сопоставление функций, активов и прибыльности налогоплательщиков;

международный обмен информацией для проверки экономической состоятельности контрагентов-нерезидентов.

Наш фокус смещается с простой проверки цифр на глубокое понимание сути операций, бизнес-моделей и экономической ценности, которую создают компании. Мы понимаем: только сотрудничество, откровенное обсуждение и взаимное уважение помогут нам достичь синергии в рамках государственно-частного партнерства - добавила Карнаух.

Также в ГНС сообщили, что участники мероприятия ознакомились с механизмами, с помощью которых ГНС анализирует контролируемые операции, выявляет риски и использует запросы к международным партнерам.

Дополнение

Deloitte - это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сферах:

аудита,

консалтинга,

налогообложения,

риск-менеджмента,

финансового консультирования.

Deloitte входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний вместе с PwC, EY и KPMG.

Напомним

Государственная налоговая служба стала первой среди госорганов, присоединившейся к проекту "Пульс", предназначенного для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Налоговая интегрировала Электронный кабинет с онлайн-платформой.