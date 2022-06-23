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Дозвіл українцям збирати гриби та ягоди в білорусі: в ДПСУ заявили, що це провокація

Дозвіл українцям збирати гриби та ягоди в білорусі: в ДПСУ заявили, що це провокація

Київ • УНН

 • 181382 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Рішення білорусі дозволити українцям з окремих районів Рівненської області збирати гриби та ягоди в ландшафтному заповіднику „Ольманські болота" – фактично провокація. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Хотів би відмітити, що кілька днів тому прикордонний комітет республіки білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику „Ольманські болота" для збору дикоросів. Наголошую, що таке рішення ними прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація. Бо домовленостей, які відбувалися й раніше щодо збору дикоросів або інформування по лінії прикордонно-представницького апарату, не проводилося",- розповів Демченко.

Деталі

За словами Демченка, оскільки білорусь підтримує російську агресію проти України, безпека українців на її території залишається під великим питанням.

"Тому я прошу жителів прикордоння свідомо та виважено ставитися до цього. Зазначу, що тимчасові місця пропуску громадян через кордон на цьому напрямку тимчасово не функціонуватимуть і пропуск наших громадян в напрямку білорусі не здійснюватиметься", - зазначив Демченко.

Він нагадав, що органи влади Рівненщини вже повідомляли, що по рішенню ради оборони області для збору дикоросів визначені чіткі зони, які доведені до всіх місцевих жителів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сьогодні жодних загроз з боку білорусі немає – розвідка

Окрім того, Демченко прокоментував ситуацію щодо кордону з білорусю.

"Суттєвих змін в обстановці на даний момент не відзначається, підрозділи зс білорусі продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Це орієнтовно 7 батальйонів, а також окремі підрозділи міністерство внутрішніх справ рб. В прикордонних районах суміжної країни проводяться заходи з інженерного облаштування і фіксуються застосування засобів радіоелектронної боротьби", - розповів Демченко.

Доповнення

У білоруській прикордонній службі повідомили, що мешканці українського прикордоння з 1 липня можуть збирати дикороси у Столінському районі.

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