Дозвіл українцям збирати гриби та ягоди в білорусі: в ДПСУ заявили, що це провокація
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Рішення білорусі дозволити українцям з окремих районів Рівненської області збирати гриби та ягоди в ландшафтному заповіднику „Ольманські болота" – фактично провокація. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Хотів би відмітити, що кілька днів тому прикордонний комітет республіки білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику „Ольманські болота" для збору дикоросів. Наголошую, що таке рішення ними прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація. Бо домовленостей, які відбувалися й раніше щодо збору дикоросів або інформування по лінії прикордонно-представницького апарату, не проводилося",- розповів Демченко.
Деталі
За словами Демченка, оскільки білорусь підтримує російську агресію проти України, безпека українців на її території залишається під великим питанням.
"Тому я прошу жителів прикордоння свідомо та виважено ставитися до цього. Зазначу, що тимчасові місця пропуску громадян через кордон на цьому напрямку тимчасово не функціонуватимуть і пропуск наших громадян в напрямку білорусі не здійснюватиметься", - зазначив Демченко.
Він нагадав, що органи влади Рівненщини вже повідомляли, що по рішенню ради оборони області для збору дикоросів визначені чіткі зони, які доведені до всіх місцевих жителів.
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Окрім того, Демченко прокоментував ситуацію щодо кордону з білорусю.
"Суттєвих змін в обстановці на даний момент не відзначається, підрозділи зс білорусі продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Це орієнтовно 7 батальйонів, а також окремі підрозділи міністерство внутрішніх справ рб. В прикордонних районах суміжної країни проводяться заходи з інженерного облаштування і фіксуються застосування засобів радіоелектронної боротьби", - розповів Демченко.
Доповнення
У білоруській прикордонній службі повідомили, що мешканці українського прикордоння з 1 липня можуть збирати дикороси у Столінському районі.